Election

S’il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus, si nous sommes soumis, même après notre adhésion à Jésus, au «bon plaisir» de Dieu, à quoi sert alors de «faire des efforts», de mener une vie honnête et courageuse ? De plus on peut se demander pourquoi cet étrange écart entre l’appel – apparemment adressé à tous (beaucoup) – et l’élection – réservée à un petit nombre (peu) ?

Comme souvent avec les affirmations abruptes et provocantes de Jésus, il faut remettre cette parole dans son contexte. À la question de savoir qui sera sauvé, Jésus répond par la parabole du roi qui donne un festin et appelle ses invités (Matthieu 22, 2-13). Tous, occupés à des affaires plus ou moins importantes, déclinent l’invitation. Furieux, le roi ordonne alors à ses serviteurs d’aller sur les chemins et sur les places chercher… n’importe qui ! Il ne sera pas en paix tant que la salle du festin ne sera pas remplie. C’est en cela que consiste la «pointe» de la parabole : Dieu veut que le plus grand nombre de personnes possible participe au festin du Royaume. Ceux qui étaient naturellement appelés (sans doute le peuple juif) ne veulent pas de lui ? Il se tournera alors vers les Gentils pour que son Royaume s’édifie.

Mais il y a une deuxième histoire dans la première, celle de l’invité qui n’a pas revêtu l’habit de noces et qui est jeté dehors. Notre désappointement réapparaît. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en Palestine, au temps de Jésus, l’habit de noces est fourni à l’entrée par celui qui donne le festin nuptial. Si l’homme n’a pas revêtu l’habit, ce n’est pas en raison d’une quelconque indigence ou ignorance, mais tout simplement parce qu’il l’a refusé.

Il y a donc bien un pas de l’appel à l’élection et ce pas dépend de nous. Qui que nous soyons, juif ou chrétien, encore devons-nous «revêtir l’habit de noces» c’est-à-dire mettre notre vie en conformité avec ce que Jésus nous propose.

Quant à savoir qui sera sauvé, ou s’il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus, laissons ces calculs mesquins de côté et rappelons-nous que l’élection n’est jamais destinée au seul élu, bien au contraire : c’est en lui que la bénédiction du Seigneur s’étend à tous.

Souvenons-nous de cette parole dite à Abraham, notre «père dans la foi» : «Par toi se béniront toutes les nations de la terre» (Genèse 12, 3).

Jean-Pierre Rosa