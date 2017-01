L’Abbé Grégoire, un élu infatigable

Election

Chrétien et révolutionnaire, l'Abbé Grégoire (1750 -1831), député à la Convention, fit voter l'abolition de l'esclavage et milita pour l'égalité des droits. Publié le 5 décembre 2017.

Henri Grégoire (1750-1831) fut un ardent propagateur des idées de la Révolution française. Élevé par les jésuites de Nancy, le jeune Lorrain est ordonné prêtre à 25 ans, ce qui ne l’empêche pas d’être très réceptif aux Lumières. À peine installé curé d’Emberménil en 1782, il ouvre une école d’agriculture dans son presbytère, installe une bibliothèque et conquiert ses paroissiens par ses sermons accessibles aux plus humbles. Comme beaucoup de prêtres lorrains, il réclame une Église plus proche du peuple et rêve de se faire élire député pour promouvoir une idée qui lui tiendra à cœur toute sa vie durant : les hommes sont libres et égaux en droits, quelles que soient leur race ou leur couleur ! Élu député du clergé aux États Généraux de 1789, il se fait très vite remarquer par sa droiture et la fermeté de ses convictions religieuses.

D’assemblée en assemblée, il ralliera les suffrages et son zèle réformateur ne fera que s’amplifier. En juin 1789, il obtient la réunion des trois Ordres. Le 17 juin, le Tiers État se proclame assemblée nationale constituante. Grégoire y vote, aux côtés de Lafayette, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen bien qu’elle ne fasse pas explicitement référence à Dieu (août 1789). Puis il vote la Constitution civile du Clergé (1790) et l’égalité des droits civils pour les Juifs (1791). Élu évêque assermenté de Blois, il siège à la Convention (1792-1795) dans les rangs de la Montagne où il fait voter l’abolition de l’esclavage (1794) et milite en vue d’établir la suprématie du français, «langue de la liberté», sur les patois. Il contribuera également à la création de l’Institut et du Conservatoire des Arts et Métiers.

En 1793, il se prononce pour la condamnation de Louis XVI, tout en réclamant l’abolition de la peine capitale. Fin politique, il saura évoluer vers le libéralisme après la chute de Robespierre en devenant membre du Conseil des Cinq-Cents, puis du Corps législatif, et enfin sénateur. Il se retire en 1808 de la scène politique mais continue à militer dans ses écrits en faveur de la liberté et de l’égalité des droits, car depuis 1802, Napoléon Ier a rétabli la traite des Noirs.

L’abbé Grégoire se définissait comme prêtre «et» patriote. Jamais il ne renia l’un ou l’autre, même sur son lit de mort en 1831, quand on lui demanda d’abjurer son serment constitutionnel pour recevoir l’extrême-onction et être enterré à l’Église. Heureusement un de ses amis prêtres passa outre. Lors du transfert de ses cendres au Panthéon en 1989, l’Église a refusé de s’associer à l’hommage rendu par la République.

Évelyne Montigny