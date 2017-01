Osée : l’élection de la prostituée infidèle

Election

Le prophète Osée reçoit de Yahveh un ordre tout à fait étrange. Il doit épouser la prostituée Gomer. Et les enfants qui naissent de cette union ont un sort étonnant. Au premier sera donné le nom de Yizréel, car, dit Yahveh, «à cause du sang versé à Yizréel, je mets fin à la royauté de la maison d’Israël». La deuxième s’appellera «Lô-Rouhama (“ Pas-Aimée ”), car je n’aime plus la maison d’Israël et ne veux plus lui pardonner». Le troisième «Lô-Ammi (“Pas-mon-Peuple”), car vous n’êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis pas pour vous»

L’épouse d’Osée et ses trois enfants sont les symboles vivants d’Israël. «Israël était une vigne luxuriante, qui portait beaucoup de fruit. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels ; plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux» (Osée 10, 1). Le grand péché d’Israël, c’est l’idolâtrie, que l’auteur biblique compare à une prostitution.

Yahveh multiplie les invectives contre Israël avec une violence telle que l’Alliance semble définitivement rompue : «Les lieux sacrés seront détruits, ils sont le crime, le péché d’Israël ; épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes : “Cachez-nous !” et aux collines : “Tombez sur nous !”» (Osée 10, 2.8)

Pourtant la vraie leçon du prophète Osée ne consiste pas dans cette violence divine qui s’abat sur un peuple infidèle et idolâtre. Bien au contraire. Cette exacerbation sert en réalité à montrer que, même si l’homme pousse l’infidélité jusqu’à sa dernière extrémité, Dieu, lui, reste fidèle. «Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir d’Égypte, j’ai appelé mon fils. Quand je l’ai appelé, il s’est éloigné pour sacrifier aux Baals et brûler des offrandes aux idoles. C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi : vais-je les livrer au châtiment ? […] Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer.» L’élection d’Israël est sans retour.

Jean-Pierre Rosa