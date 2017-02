Une question à la foi

Sophie de Villeneuve : Un internaute de croire.com, après l’assassinat de P. Jacques Hamel, nous demande : « Qu’appelle-t-on un martyr ? Doit-on rechercher le martyre ? Est-il vrai que les martyrs entrent directement au paradis ? »

M. F. : Le terme martyr est assez ancien dans l’Eglise, puisque, dès le IIe siècle après Jésus-Christ, en raison des lois de l’Empire romain, il y a eu des martyrs chrétiens. Et l’on voit qu’au XXe siècle, il y a encore des martyrs. Ce terme vient d’un mot grec qui signifie témoin. En régime chrétien, il a pris un sens nouveau, il veut dire témoin de la mort et de la résurrection du Christ. On ne peut pas comprendre le terme martyr si l’on ne se réfère pas à ce sens-là. Le martyre n’est pas une vertu héroïque en soi.

Pour la plupart d’entre nous, le martyre signifie la mort, souvent violente, d’une personne au nom de sa foi…

M. F. : C’est une mort violente, car elle est liée à une situation de persécution. Mais elle n’est rien si elle ne fait pas référence au premier témoignage de la foi, qui est celui du Christ, mort et ressuscité par amour de l’humanité. Le martyre, c’est d’abord un amour rejeté, la logique de la haine contre la logique de l’amour donné.

Pour être martyr, il faut être persécuté ?

M. F. : Ce n’est pas le type de mort qui qualifie le martyr, c’est ce dont il est témoin. Le martyr, c’est l’innocent mis à mort à cause de ce à quoi il croit, c’est-à-dire à l’amour plus fort que la haine.

Peut-on dire que le Christ est le premier martyr ?

M. F. : Le Christ est le premier martyr, et c’est sur son martyre que repose la définition du martyre chrétien. Dans L’Appel de tous à la sainteté du concile Vatican II, au chapitre 4, le concile écrit que dans la voie de la sainteté, c’est-à-dire de l’identification de notre vie à celle du Christ, certains sont appelés à témoigner jusqu’au don de leur vie, à l’image du Christ. Quand on lit les Actes des premiers martyrs de Rome ou de Lyon, on nous dit qu’en eux, le Christ souffrait, qu’en eux le Christ était glorifié dans leur témoignage. Le martyr est celui qui donne à voir le Christ dans le don qu’il fait de sa vie.

Pour recevoir l’appellation de martyr, faut-il se précipiter vers la mort ?

M. F. : On a pu parfois comprendre le terme martyr comme une récompense pour être allé vers la mort volontairement. Mais le martyr ne meurt pas pour ressusciter, il meurt parce que le Christ est ressuscité et que le martyr est déjà lui-même entré dans la logique de la résurrection. Le témoignage du martyr est indissociable du témoignage de toute une vie. Le martyr a toute sa vie témoigné du Christ. Le martyr donne sa vie parce qu’il a foi en Jésus-Christ ressuscité, non parce qu’il cherche une récompense dans l’au-delà. Le 26 juillet 2016, le P. Jacques Hamel ne s’est pas levé pour prendre son café en se disant qu’il allait mourir ce jour-là pour le Christ. Il pensait probablement aux vacances qu’il devait passer avec sa sœur. Et comme tous les matins, il a dit la messe, dans la fidélité à sa vie donnée à Dieu et aux hommes. C’est à cause de cela qu’il va mourir, au cœur du mystère de l’eucharistie. Il y a d’ailleurs toujours eu un lien très fort entre l’eucharistie et le martyre. C’est pour cette raison que l’on place dans les autels des reliques de martyrs, afin de nous rappeler que des hommes et des femmes ont imité le Christ dans le don de sa vie, dont le mystère de l’eucharistie est le rappel.

Nous connaissons bien les premiers martyrs chrétiens qui ont dû témoigner de leur foi au milieu des souffrances et des persécutions. Il en est toujours ainsi pour les martyrs d’aujourd’hui ?

M. F. : Tous les disciples du Christ ont à témoigner, dans leur travail, dans leur quartier, là où ils vivent. Certains, comme le Christ, vont se heurter au refus de l’amour. Un refus tellement violent qu’il est comparable au refus de Satan, et d’ailleurs le P. Jacques s’est écrié, à l’approche du terroriste : « Arrière Satan » ! On ne choisit pas forcément d’être ainsi témoin du Christ ressuscité, mais il peut nous être donné de le vivre de manière ultime quand l’amour est refusé.

On se souvient du film Des hommes et des dieux, où le P. Christian de Chergé et ses compagnons sont en proie aux doutes et aux questionnements : faut-il rester ou partir ? Faut-il aller au martyre en pleine conscience ? Est-ce vraiment ce qui nous est demandé ? Que faire face au martyre que l’on pressent ?

M. F. : Ce film est très beau car il rend compte de ce questionnement qui n’est pas solitaire, mais communautaire et ecclésial. On voit bien que les moines de Tibhirine ne sont pas des héros et ne cherchent pas à l’être. Mais ce qui oriente leur choix, c’est la fidélité à une terre et à un peuple. C’est la fidélité au témoignage qu’ils ont toujours donné. Les habitants du village eux-mêmes le leur demandent : « Ne nous laissez pas ! » Ces moines ont été appelés à témoigner du Christ sur une terre aujourd’hui non chrétienne, en accueillant, en priant pour ce peuple qui les entoure. C’est par fidélité à ce choix qu’ils vont mourir. Mais c’est la fidélité qu’ils ont choisie, et non la mort.

Choisir le martyre, ce n’est donc pas avoir le goût de la mort ?

M. F. : Certainement pas. On utilise aujourd’hui le terme martyre pour justifier la cause d’une idéologie barbare. Il y a là une subversion diabolique de ce terme. On l’utilise pour justifier le choix de bourreaux. Le martyre est d’abord le choix de la vie.

Le martyr est donc toujours une victime, et jamais un super-héros.

M. F. : Le martyr est celui qui reste fidèle à l’innocent mis à mort, le Christ. Et qui dit que la logique de l’amour l’emportera toujours sur la logique de la haine. C’est dans la fidélité à la logique de l’amour que l’on peut vaincre la haine, et non dans une logique de mort.

Les martyrs entrent-ils directement au paradis ?

M. F. : Je crois qu’on peut entrer dès aujourd’hui au paradis ! En choisissant, dans ma vie de tous les jours, d’être fidèle à l’amour de Dieu, j’entre déjà au paradis. Le paradis n’est pas clôturé par une porte que nous franchirions après notre mort. Ce qui intéresse Dieu, c’est l’aujourd’hui.

Peut-on être un martyr sans connaître une mort violente ? Peut-on parler du martyre de la mère de famille par exemple ?

M. F. : Oui, le pape François a parlé récemment du martyre du quotidien. Ceux qui, discrètement, humblement, sont fidèles semaine après semaine à une permanence du Secours catholique ou à des visites aux prisonniers offrent un vrai témoignage.