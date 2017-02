Prier avec la Parole en février

Croire Paroisses et le Réseau mondial de la prière du pape

Février 2017. Prier aux intentions de prière du pape François. Une fiche pour prier avec le défi du mois et la Parole de Dieu, seul ou en groupe. Avec le Réseau mondial de la prière du pape.

Le Pape propose à son Réseau Mondial de Prière de prier ce mois-ci pour les personnes en situation difficile et invite nos communautés chrétiennes à les accueillir. Nous en connaissons autour de nous et nous les prenons dans notre prière :

Prions pour tous ceux qui sont mis à l’épreuve, les pauvres surtout, les réfugiés et les marginaux, pour qu’ils trouvent dans nos communautés un accueil et un soutien.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Mise en présence

Nous faisons silence, en faisant un signe de croix, ou nous entonnons un chant que nous connaissons.

Père bien-aimé, nous te prions en Église, la terre s'unit au ciel pour t'écouter, te parler, recevoir de Toi une impulsion pour que Ton règne vienne. Merci pour ce temps de rencontre avec Toi.

Méditation

- Lecture biblique :la résurrection d'un jeune homme à Naïn (Luc7,11-17).

- Attitude :dans une position détendue, respirons profondément, ouvrons-nous à Dieu, fermons les yeux.

- Déplacement :en esprit et en imagination, allons à Naïn, en Galilée, où Jésus est passé.

- Demande : Jésus,fais-nous connaître ta Miséricorde. Ouvre nos cœurs à la détresse humaine.

1 L'ampleur de la souffrance (Lc 7, v. 11-12)

- Regardons Jésus et ses disciples, suivis d'une grande foule ; passe un cortège funèbre, suivi d'une foule de gens.

- Jésus voit le mort que l'on transporte, et sa mère effondrée : pour une mère, quelle douleur immense !

Silence…

Seigneur, Tu regardes tous ces gens dans la peine et surtout cette femme qui, avec son fils, a tout perdu.

Toi qui es le Dieu créateur, tu ressens sa peine dans ton Cœur. Merci !

2 L'indifférence surmontée (v. 13-14)

- Depuis la foule autour de Jésus, cette femme peut paraître bien peu de chose, une goutte dans l'océan…

Et il pourrait la renvoyer en lui disant : «Allez, courage, ça ira !»

- Mais Jésus inverse la perspective, il est pris de pitié : «Ne pleure plus !» et s’adressant à son fils :

«Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi !»

Silence…

Seigneur Jésus, tu n’as été indifférent à aucune détresse et tu n’as jamais hésité à soulager la peine de tes frères et sœurs en humanité. Répands sur nous la force de ton amour ; aide-nous à secourir les oubliés et les abandonnés de cette terre... (François)

3 Jésus miséricordieux (v. 15-17)

- Le Seigneur rendit le jeune homme à sa mère.

- Jésus est reconnu comme prophète. Les gens reconnaissent que « Dieu a visité son peuple ».

Silence…

[Seigneur Jésus], … touche les cœurs de ceux qui ne cherchent que leur profit aux dépens des pauvres ;

soutiens-nous dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix... (François)

Cœur à cœur avec le Seigneur :

À partir de ce qu’il a reçu dans sa prière, chacun parle au Seigneur : qu'ai-je perçu, ai-je mieux compris qui est Jésus ? Je peux l'admirer, le louer, lui poser une question, attendre Sa réponse….

Notre Père.

Partage

Préparons le partage(temps de silence) :écrivons quelques mots, chacun recueille ce que le Seigneur lui a donné dans la prière personnelle et prépare UNE chose à partager.

Nous restons recueillis ; ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle quel est le fruit de cette méditation : là où nous nous sommes sentis douloureux, miséricordieux, rejoints, envoyés par Dieu…

D'après Jacques Weisshaupt s.j, Luxembourg