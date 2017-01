Prier en famille en janvier

Croire Paroisses et Réseau mondial de la prière

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres : à méditer et prier en famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie,... avec l e Réseau mondial de prière du pape .

Catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes nous sommes tous membres d'une même famille, la famille des chrétiens. Dans une famille on ne se comprend pas toujours on se dispute parfois. ..Notre famille est marquée par notre histoire et nos querelles.

Le pape nous demande de prendre soin de notre famille chrétienne.

Pardonne-nous Seigneur car nos divisions blessent ton cœur.

Aide nous à nous parler, à nous mettre sous ton regard de Père miséricordieux, à nous tourner ensemble au service des plus fragiles pour que le monde soit habité par plus de justice et de paix.

Donne nous de ne jamais nous décourager de bâtir l’unité.

Merci de nous donner pour vivre cela ta Parole et ton Esprit.

